Erica Piamonte in un abito rosa cipria è super sexy-FOTO

La Piamonte condivide uno scatto mentre indossa un abito con uno spacco profondissimo, si intravede tutto

La bella influencer ha partecipato ad un matrimonio con il suo fidanzato e ha condiviso una foto dell’abito che ha indossato. Il colore è rosa cipria ed è formato da un body con una gonna lunghissima sotto e uno spacco vertiginoso. Si intravedono le belle forme dell’ex concorrente del Grande Fratello. L’abito è di Divedivine, un negozio che vende anche online abiti da cerimonia e anche da giorno. Su Instagram il marchio ha 15,7 mila follower e ha vestito tanti personaggi famosi come Barbara D’Urso, Anna Tedesco, Roberta Morise e tante altre.

L’influencer condivide un altro scatto sempre con l’abito mentre è al matrimonio, nella foto appare anche il fidanzato, il fotografo Alessandro Di Cicco. Nella didascalia la Piamonte fa una dedica al compagno: “Mormora la gente mormora, falla tacere praticando l’allegria. Pensa un pò ci eravamo lasciati e non lo sapevamo neanche (col ***** che ti lascio)”. I due appaiono innamorati e uniti, forse Erica ha trovato l’amore della sua vita.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Valentina Ferragni, la sorella di Chiara mostra il seno ai follower – FOTO

Uno stalker perseguita la Piamonte, i follower la difendono

Nelle storie recenti dell’influencer appare una chat aperta con uno sconosciuto che la tampina di messaggi sgradevoli, chiedendogli di mostrare i suoi piedi e se lo fa è disposto anche a pagarla. Poi prosegue dicendo altre cose poco gradite. La Piamonte si rivolge ai follower chiedendo “Cosa rispondiamo”. I fan si scatenano, e l’influencer condivide 9 pagine di risposte che ha avuto alla domanda posta. Gli utenti invitano la ragazza a bloccare l’individuo o a segnalarlo. Altri danno risposte esilaranti sul cosa dovrebbe scrivergli: “Secondo me non merita risposta si commenta da solo ridicolo” altri che le consigliano di mandare i piedi per ottenere soldi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Bianca Guaccero, un ghepardo sensuale…che spettacolo – FOTO

Purtroppo quando si ha il profilo pubblico molte persone sconosciute possono scrivere nella chat di Instagram e quindi si è soggetti a questi individui. Bisogna sempre fare attenzione a chi si risponde e a come, credo che la Piamonte lo abbia compreso bene.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.