Eva Henger, vestitino bianco e gambe da urlo: tutta scosciata – FOTO

Eva Henger è attivissima sui social e condivide ogni giorno foto meravigliose: nel suo ultimo scatto, la stella ungherese mette in mostra tutto il suo fascino.

Eva Henger è attivissima sui social: la 47enne ama postare ogni giorno scatti incredibili in cui mostra il suo fascino e le sue ‘curve’ esagerate. L’ex stella dei film a luci rosse, nonostante l’età non più giovanissima, è sempre in splendida forma ed è dotata di una sensualità fuori dal comune. Eva, poco fa, ha messo in rete una fotografia particolarmente bella e ha collezionato tanti likes e commenti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Ilary Blasi seduta sulla panchina, gambe in bella vista: unica – FOTO

Lo scatto di Eva Henger: che gambe!!