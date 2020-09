Fiorentina-Torino: precedenti, probabili formazioni e informazioni tv del match che inaugurerà la prima giornata di Serie A.

Dopo diverse settimane, finalmente ci siamo: domani sabato 18 settembre inizierà il nuovo campionato di Serie A. Il match inaugurale della prima giornata vedrà contrapposte la Fiorentina di Giuseppe Iachini e il Torino di Marco Giampaolo. I viola, dopo il decimo posto della passata stagione, proveranno in tutti i modi a migliorare il piazzamento e magari sperare in un posto per la prossima Europa League. Il Toro, invece, deve riscattare la pessima annata conclusasi con un 16° posto e un rischioso +4 dalla zona retrocessione. La squadra piemontese cercherà di salvarsi senza patemi. Le due squadre misureranno i loro valori all’esordio e scenderanno in campo alle ore 18.

Fiorentina-Torino: le probabili formazioni

Il nuovo arrivato in casa ‘Viola’, Amrabat, non potrà scendere in campo a causa della squalifica rimediata la scorsa stagione. Possibile esordio dal primo minuto per Bonaventura. Il Torino invece si è rinforzato con arrivi di spessore in questo calciomercato, ma solo Linetty dovrebbe partire dall’inizio. Giampaolo schiera l’attacco ‘pesante’ con Zaza e Belotti.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Bonaventura, Duncan, Castrovilli, Biraghi; Kouamé, Ribery. All: Iachini

Torino (4-3-1-2): Sirigu, Izzo, Bremer, Nkoulou, Murri; Meité, Rincon, Linetty; Berenguer; Zaza, Belotti. All: Giampaolo

Fiorentina-Torino, l’arbitro del match

L’Aia ha reso noti i nominativi degli Arbitri: Abisso dirigerà il match, con Colarossi e Baccini come guardalinee. Al Var ci sarà Giacomelli.

Fiorentina-Torino, i precedenti della sfida

Le due squadre disputeranno il loro 143° confronto. Il bilancio è favorevole al Torino: 48 vittorie per i granata, 48 pareggi e 46 sconfitte. L’ultima vittoria dei piemontesi a Firenze risale addirittura al 1976.

