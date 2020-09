Gabriella Pession, tutina bianca vedo non vedo, che bomba – FOTO

Gabriella Pession è tornata su Instagram più bella e sensuale che mai. Uno scatto d’eccezione per l’attrice ed i fans apprezzano

Bellissima oltre che bravissima, Gabriella Pession oltre che sul piccolo e grande schermo si fa molto apprezzare sui social, ed in particolare su Instagram. È tornata a stupirci con una sua foto che come al solito ha incantato il web.

L’attrice pubblica non molto spesso ma quando lo fa il suo pubblico resta incantato. Tante sono le produzioni famose alle quali ha preso parte. In ultimo ‘Oltre la soglia‘, la fiction di Canale 5 improntata sulla malattia mentale di alcuni adolescenti in un ospedale psichiatrico, di cui è stata protagonista nel ruolo di Tosca.

Gabriella che è nata negli Stati Uniti, si è trasferita quando aveva sette anni in Italia e per diversi anni ha praticato, cosa che pochi sanno, a livello agonistico il pattinaggio di figura. Grazie a questa sua passione ha viaggiato molto ma ad un certo punto per lei è arrivato lo stop forzato.

Durante una gara, in Russia, a soli 14 anni ha un infortunio in seguito al quale decide di fermare la sua carriera agonistica. E così l’abbiamo poi imparata a conoscere nei panni di attrice.

Gabriella Pession, in total white è un tripudio di sensualità