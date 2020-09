GF, Flavia Vento perde la pazienza: “Lo denuncio, che schifo”

Flavia Vento ha accusato sui social di denunciare Amedeo Venza. Botta e risposta dei due sui social, lei non avrebbe dormito in hotel dopo l’uscita dal GF

Flavia Vento ha lasciato il reality show di Canale 5 dopo neanche 24 ore dall’inizio del programma tv. La showgirl ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ha deciso di abbandonare il gioco perché sentiva molto la mancanza dei suoi 7 cani. Una scelta che ha lasciato tutti di stucco, soprattutto perché l’aveva già fatto ai tempi dell’Isola dei famosi.

LEGGI ANCHE -> Claudio Amendola, la confessione choc: “Mi sono salvato solo grazie a mia moglie”

Oggi spunta però una rivelazione da parte di Flavia Vento che ha annunciato sui social di voler passare alle vie legali contro il web influencer Amedeo Venza. Quest’ultimo avrebbe dichiarato in una diretta Instagram di aver contattato telefonicamente Flavia Vento dopo la decisione di abbandonare il Grande Fratello Vip 5.

Venza ha fatto anche sapere però che Flavia, dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip, non sarebbe tornata immediatamente a casa ma avrebbe soggiornato in un hotel.

Amedeo Venza: “Dovremmo denunciare te che tutte le volte abbandoni i reality”

Questo tale Andrea venza si è inventato che mi ha parlato al telefono uscita dalla casa del grande fratello. Mai sentito non so chi sia. Ho dormito a casa mia appena uscita e non in hotel e i cani li ho presi alle 7 di mattina. Te denuncio. — Flavia vento (@Flaviaventosole) September 17, 2020

Insomma sembra che la Vento non abbia gradito le parole di Venza che ha fatto finta di spacciarsi per amico inventandosi una telefonata mai intercorsa tra i due dove, piangendo avrebbe confessato a lui di trovarsi in hotel e non a casa subito dopo l’uscita dal GF.

LEGGI ANCHE -> Federica Pellegrini, grintosa e sensuale per “Donna Moderna” – FOTO

Sempre Flavia Vento, su Twitter: “Questo tale Andrea Venza si è inventato che mi ha parlato al telefono uscita dalla casa del Grande Fratello. Mai sentito non so chi sia. Ho dormito a casa mia appena uscita e non in hotel e i cani li ho presi alle 7 di mattina. Te denuncio, che schifo!”

Amedeo venza non so chi sia. Mai sentito al telefono e non ho mai dormito in albergo. Sono tornata a casa ora lo denuncio che schifo! — Flavia vento (@Flaviaventosole) September 17, 2020

La risposta di Venza non si è fatta attendere: “E fattela ‘na risata che hai pianto troppo ‘sti giorni! Ma poi cosa deve denunciare? Dovremmo denunciare te che tutte le volte abbandoni i reality manco stessi andando al patibolo… ma chi ti dice di partecipare?”

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter