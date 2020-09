Giulia Salemi, sguardo magnetico e top cortissimo, una favola – FOTO

Giulia Salemi è una bomba di sensualità e bellezza nell’ultima foto pubblicata su Instagram: chioma fluente e non solo

Visualizza questo post su Instagram La mia seconda casa 🖤 @wannabemgmt @cristiano_cesario @alessandroperuggi Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi) in data: 14 Set 2020 alle ore 9:57 PDT

Bella, solare e simpatica Giulia Salemi continua a riscuotere sempre più successo suoi social. La modella di origine iraniana si è fatta conoscere al grande pubblico per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2018. È grazie a questa esperienza che il pubblico l’ha conosciuta più da vicino e ha vissuto con le la sua storia d’amore con Francesco Monte.

Da qui poi un’escalation di iniziative ed impegni, come l’uscita del suo libro “Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato” che l’hanno ad essere sempre più conosciuta. E ora, a breve, la vedremo anche in tv, su Italia 1 con “Disconnessi”, il programma che condurrà insieme a Paolo Ciavarro e Paola Di Benedetto, suoi compagni al GF Vip.

In onda nel fine settimana, nella fascia preserale, subito dopo Studio Aperto, Giulia, assieme a Paolo e Paola, ci porterà in giro per l’Italia raccontando le meraviglie del nostro Paese.

Giulia Salemi, sguardo da pantera e chioma fluente