Lei è Gracia de Torres ed è diventata molto conosciuta dalle nostre parti. La modella spagnola si distingue per la bellezza incommensurabile e per un fisico top.

La bellissima Gracia De Torres è tra le modelle più cliccate e ricercate su Instagram. Ed a giudicare dagli scatti che pubblica sul suo profio personale Instagram non c’è da domandarsi tanto per quale motivo.

Lei è assolutamente splendida e colpisce comunque non solo per l’avvenenza della quale è dotata quanto anche per la spontaneità e la semplicità che la denotano. E che per una meraviglia del suo calibro non sono proprio delle virtù così diffuse. Lei è di nazionalità spagnola, essendo nata ad Almeria il 18 dicembre del 1987. Da piccola ha praticato la pallavolo, dovendo però ben presto rinunciare a causa di un grame infortunio al legamento.

Gracia de Torres, la bellissima spagnola di casa in Italia