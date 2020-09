Grande Fratello, Tommaso Zorzi smaschera Giulia De Lellis e Andrea Damante. “Ecco cos’è che non ha funzionato tra di loro”

Tommaso Zorzi è sicuramente uno dei concorrenti preferiti di questa edizione del Grande Fratello Vip. Da pochi giorni nella casa e ha già dimostrato di essere un elemento valido che renderà questa edizione del GF particolarmente divertente e super seguita dai telespettatori. Nella casa ha toccato vari argomenti, ha parlato della sua famiglia, dei suoi ex fidanzati, poi mentre chiacchierava con i suoi compagni ha rivelato un po’ di cose su Andrea Damante e Giulia De Lellis.

LEGGI ANCHE –> Michelle Hunziker | la pettinatura che sconvolge Instagram | FOTO

Nella casa del Grande Fratello Tommaso Zorzi parla di Giulia De Lellis e Andrea Damante

“Loro sono fatti per stare insieme. Li ho vissuti insieme e sono proprio belli, son due bravi ragazzi” ha rivelato, spegnendo un po’ le polemiche che circolano in giro su di loro. “È difficile anche avere una storia che è sempre sotto lo scrutinio del pubblico, con tutti che danno un loro parere. Secondo me un problema nella loro coppia è che non sono mai riusciti a ragionare razionalmente, perché sono una coppia di cui si è parlato talmente tanto e di cui la gente parla talmente tanto che secondo me prendere una valutazione personale tra persone diventa difficile. Hai davvero troppe influenze. Un conto è stare insieme a una persona e complessivamente tra i due 10 milioni di followers”.

LEGGI ANCHE –> Antonella Clerici figlia | il post tenerissimo per Maelle e la scuola | FOTO

E poi ancora: “Secondo me è sempre stata difficile quella cosa lì, perché l’han sempre gestita bene e comunque, anche se si lasciano, c’è un profondo affetto”.