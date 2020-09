Ha vinto Amici 2014, com’è diventata e cosa fa adesso – Foto

Ricordate la vincitrice della tredicesima edizione di Amici? È stato Deborah Iurato, la giovane cantante che si è affermata nel programma di Maria De Filippi. Oggi ha 28 anni, ecco com’è

Ricordate Deborah Iurato? Vinse la tredicesima edizione del programma di talenti ideato da Maria De Filippi, Amici. A soli 23enne si aggiudicò la vittoria del talent d Canale 5 e da allora i successi per lei sono stati diversi.

Voleva diventare una cantante di successo Deborah e possiamo dire che in parte ce l’ha fatta con la sua voce incisiva e distintiva. Lo show di Maria De Filippi è stato solo un primo traguardo per lei.

Dopo un periodo di anonimato in quanto l’abbiamo vista scomparire dalle scene è tornata alla grande. Vediamo com’è diventata oggi.

Amici, Deborah Iurato oggi

Deborah Iurato aveva stregato il pubblico e la giuria con la sua voce. Bravissima e molto preparata è arrivata alla vittoria di Amici. Porta con sé di essere stata la quarta donna ad aver vinto il talend della De Filippi.

Nel corso di questi sei anni il suo nome non si è sentito molto tra le fila della musica. È seguita sui social e ha una folta fanbase. Deborah ha partecipato al Festival di Sanremo in coppia con Giovanni Caccamo e anche a Tale e Quale show condotto da Carlo Conti che vinse, riscuotendo molto successo.

Ma adesso Deborah è tornata con un nuovo singolo e un look tutto nuovo. Si chiama “Ma cosa vuoi?”, la nuova canzone di Deborah Iurato e come lei si presenta è tutta altra storia. Diversissima oggi rispetto a come eravamo abituati a vederla in passato.

Capelli corti e molto dimagrita, suo neo che non aveva nascosto ad Amici. Una nuova immagine di sé come donna sinuosa e molto sensuale.

