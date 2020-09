La polizia del West Yorkshire, Inghilterra, ha rinvenuto un cadavere durante le ricerche di una giovane ragazza di 14 anni scomparsa mercoledì scorso dopo la scuola.

Si chiama Kekshan Rashid la giovane di 14 anni scomparsa lo scorso mercoledì intorno alle 14, durante le cui ricerche la Polizia dello West Yorkshire ha rinvenuto un cadavere. Al momento non vi sono certezze in merito all’identità del corpo, ma la famiglia della ragazza è stata informata del ritrovamento. Stando ai media inglesi, la famiglia si sarebbe recata sul luogo del ritrovamento.

Inghilterra, ritrovato cadavere nel corso delle ricerche di una ragazza scomparsa

Un terribile timore quello che ha assalito gli inquirenti del West Yorkshire in Inghilterra, ossia che un cadavere rinvenuto ieri pomeriggio, giovedì 17 settembre, possa essere quello di una ragazza scomparsa 24 ore prima di cui erano alla ricerca.

La giovane svanita nel nulla, riferisce il quotidiano britannico The Sun, si chiama Kekshan Rashid, 14 anni. L’ultima volta è stata vista allontanarsi dalla Holly Family School che frequentava. Al momento della sparizione indossava dei pantaloni scuri ed una maglietta blu. La famiglia, preoccupata di non vederla rientrare a casa, ha allertato la Polizia che ha repentinamente attivato le operazioni di ricerca previsti nei casi di scomparsa.

Si sarebbe esclusa sin da subito l’ipotesi dell’allontanamento volontario, riporta la redazione del The Sun, poiché la giovane non avrebbe mai manifestato atteggiamenti di tal tipo. Per gli agenti la scomparsa Kekshan Rashid, non sarebbe stata una persona incline a tali gesti.

Al momento non si hanno conferme circa la corrispondenza della giovane con il cadavere, eppure i media d’oltremanica come la redazione del The Sun affermano che la famiglia della ragazza sarebbe stata avvistata sul luogo del ritrovamento. Alcuni suoi cari, infatti, si sarebbero recati a Keighley, Bradford. I timori che possa trattarsi della giovane Kekshan sono tanti.

M.S.