Intervista ad Alice Fabbrica, la giovane influencer si racconta

Intervista ad Alice Fabbrica, influencer e modella milanese nota per aver partecipato – tra le tante – al reality show “L’Isola dei Famosi”.

Alice Fabbrica, classe 1996, è una modella ed influencer italiana. Nata a Milano, fin da piccola ha lavorato nel campo della moda, divenendo uno dei punti di riferimento per i brand di moda. Prossima alla Laurea in Scienze del Turismo, si destreggia tra studio, moda e televisione. Alice Fabbrica infatti ha partecipato al reality “L’Isola dei Famosi”, ed a programmi Mediaset quali Pomeriggio Cinque e Ciao Darwin. Qualche giorno fa Alice Fabbrica ha concesso un’intervista video in cui ha parlato del percorso artistico, dei suoi studi e dei progetti futuri.

Modella, Influencer e studentessa, come concili le cose?

“Penso che se una persona si organizza, può fare tutto. E’ solo questione di volontà e mi organizzo bene la giornata con tutti gli impegni, appuntamenti. Innanzitutto la prima cosa fondamentale è lo studio, quindi la mia priorità è quella. Tra poco mi laureo, l’ultimo esame settimana prossima e poi e c’è la tesi. La tesi è sul mio lavoro di influencer, come le nuove tecnologie hanno modificato il turismo. Inerente sia a quello che studio e a quello che faccio come lavoro.”

Studi Scienze del Turismo, cosa vorresti fare dopo la Laurea?

“Dopo la Laurea vorrei occuparmi dei viaggi ma a 360 gradi, ho aperto un sito web, destinato a diventare un blog di viaggi. Scriverò qualcosa sui viaggi, dove condivido le mie esperienze ma al contempo che sia utile per gli altri.”

Vanti numerose pratecipazioni Tv, quale ti è rimasta più nel cuore? Esperienze TV quali Ciao Darwin, Isola dei Famosi e Pomeriggio Cinque?

“Allora, L’isola dei Famosi è un’esperienza molto tosta però posso valutarla positivamente e comunque non ti capita tutti i giorni di svegliarti e trovare davanti il mare, veramente bello. Questi sono i punti positivi, poi ci sono i mosquitos e la convivenza…E’ una bella esperienza non solo televisiva ma anche personale. Sei con persone che non conosci, devi contare solo su te stessa e ti fa riflettere sulla vita, sui valori che sono importanti nella vita. Poi le altre esperienze sono belle ma diciamo che l’Isola mi è rimasta nel cuore.”

Studi privatamente dizione, conduzione e recitazione. La dizione è utilissima per svolgere entrambe le professioni, ma se adesso dovessi scegliere tra condurre un programma o recitare, quale dei due progetti lavorativi accetteresti?

“Non è facile, comunque condurre un programma mi piacerebbe tanto quindi forse sceglierei quello, poi recitare dipende che film è e dalla parte che dovrei fare. Sicuramente condurre un programma è molto, molto impegnativo. Per fare questo tipo di lavoro ci vuole tecnica e anche tanta gavetta, però piano piano ci arriverò.”

Esperienza anche nel mondo della musica, hai partecipato a diversi video musicali…chi è il tuo cantante preferito?

“Allora ti dico la verità non sono stata ad un concerto perché sinceramente mi piace più guardare da casa o comunque sentire la musica in macchina. I posti così affollati non mi piacciono e anche perché non ho un cantante preferito. Mi piace molto la musica latino-americana, reggaeton, Maluma. Amo questa musica molto energica. Diciamo che dipende un po’ dal mood che ho, se sono allegra o meno.”

Progetti futuri, puoi accennarci qualcosa?

“In realtà c’è qualcosa e quindi gli obiettivi ci sono e vedremo. Seguitemi per scoprire cosa succederà nei prossimi mesi.”

INTERVISTA INTEGRALE AD ALICE FABBRICA

