Laura Pausini , che bellezza : outfit da ventenne, forme in mostra – FOTO

View this post on Instagram

¡Esta noche tenemos una cita! Os espero a las 22 h, para el segundo programa de @lavozantena3. #EquipoLaura Abbiamo un appuntamento stasera! Vi aspetto alle 22 per la seconda puntata de @lavozantena3. We have an appointment tonight! I’m waiting for you at 10 PM for the second show of @lavozantena3. Esta noite temos um encontro! Espero por vocês ás 22:00 horas, para o segundo programa de @lavozantena3. Nous avons un rendez-vous ce soir ! Je vous attends à 22h pour la deuxième émission de @lavozantena3. #LaVozAntena3 #LaVoz #audiciones