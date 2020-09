Ludovica Pagani: “Aiutatemi!”, ma su Instagram è una bomba – FOTO

Ludovica Pagani da urlo, la sensualissima e sportivissima influencer bergamasca ruba ancora una volta il cuore dei fan: nelle Stories Instagram fa furore

Il 2020 è stato l’anno della consacrazione per Ludovica Pagani. La popolare influencer bergamasca, classe 1995, molto conosciuta soprattutto dai giovani e dagli sportivi, ha raccolto sempre più consensi per i suoi contenuti su Instagram. Anche durante il lockdown, ha interagito molto con i suoi fan, ma non solo. I suoi scatti fanno davvero furore, le curve della biondissima 25enne non possono lasciare indifferenti. Già in passato, c’è chi ha parlato di lei come una risposta a Diletta Leotta. Per ora, Ludovica ha tenuto saggiamente il profilo basso, ma è indubbio che in questo momento parliamo di una delle bionde più amate dagli italiani, soprattutto gli appassionati di calcio.

Ludovica Pagani, fisico da sballo: la ginnastica è esplosiva