Mamma e figlio morti a pochi mesi di distanza, la tragedia

Mamma e figlio sono morti a pochi mesi di distanza: prima il 16enne in seguito ad un’allergia e poi la donna per una leucemia

Una vera tragedia familiare quella che riguarda Nick e Kim, madre e figlio che se ne sono andati a pochi mesi di distanza. Due giovanissime vite che si sono spente e che hanno lasciato sconvolta un’intera comunità.

Il dramma è iniziato lo scorso marzo quando Nick Kelly, un ragazzo di soli 16 anni, è morto dopo aver mangiato un kebab. Tutta colpa di una violenta reazione allergica che ha portato il 16enne alla morte. Mamma e papà sono rimasti sconvolti, insieme a tutta la città. Nick era un ragazzo che amavano tutti: “Non c’era un briciolo di male in lui, avrebbe fatto qualsiasi cosa per chiunque” ha detto il padre, Chris Kelly, dopo la scomparsa del giovane definendolo il suo migliore amico.

Ma per la famiglia il dramma non si era ancora completato. A settembre, negli scorsi giorni, anche la morte della mamma di Nick, Kim che se ne è andata a soli 36 anni.

Mamma e figlio morti a pochi mesi di distanza, il dramma di Chris

Kim se ne è andata domenica 13 settembre in seguito ad una grave emorragia celebrale. Una corsa in ospedale, due giorni di sofferenza e poi il buio per sempre. Il compagno della donna, Chris e padre di Nick, ha detto si è trattata di una leucemia fulminante, diagnosticata solo in seguito alla morte.

Ora Chris deve ricominciare tutto da capo e andare avanti. Dopo questo duplice lutto non può arrendersi, deve occuparsi degli altri suoi tre figli ai quali deve dare tutto il suo amore.

“Ci manchi più di quanto possano dire le parole”, ha dichiarato l’uomo ricordando la sua compagna Kelly. “Mi fa male la gola quando piango prima di addormentarmi la notte, il mio cuore si sente così pesante e vuoto. Ci sei stata portata via troppo presto, proprio come Nick. Dio ci ha portato via un altro angelo”.

