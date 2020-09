Milano, arriva lo sconto per lo stupratore: la spiegazione dei giudici

Milano: un 63enne era stato condannato a 5 anni dal tribunale di Monza per aver sequestrato la compagna e di averla picchiata e violentata

A Milano un 63enne di nazionalità rumena era stato condannato a 5 anni di reclusione dal tribunale di Monza per aver sequestrato per una notte la compagna. Il fatto si è consumato nella loro roulotte dove l’uomo l’avrebbe picchiata e violentata fino all’alba. La corte d’appello di Milano ha, tuttavia, rivisto la pena a 4 anni e 4 mesi. La motivazione del giudici deriva dalla condotta della donna. Secondo la corte, “le relazioni della donna con altri uomini” sono “indice di una più scarsa intensità del dolo” dell’imputato. I giudici parlano di situazione di degrado familiare in cui l’uomo era esasperato dalla condotta troppo disinvolta della donna”

Milano, accolta la richiesta di riduzione

Il fatto è accaduto l’8 giugno 2019. Di sera, tarda sera, a Vimercate nei pressi di Monza Brianza, il 63enne iniziò a insultare la 43enne compagna. L’uomo l’ha accusata di tradimento con altre persone conosciute sui social. Da lì si è passati alla violenza, con le minacce con un coltello che sarebbe stato puntato al al viso. Poi il colpo con un tavolino di legno che il violento 63enne ha scagliato sulla vittima. Poi si è passati ai pugni, sul volto e infine alla violenza sessuale, in roulotte. Il tutto fino all’alba. A scoprire il tutto e denunciare è stata la figlia della coppia.

Ad occuparsi della vicenda è stata la I Corte d’Appello del tribunale di Milano. La relatrice Francesca Vitale con il presidente Marco Maria Maiga e la collega Elena Minici che hanno però accolto la richiesta della difesa sulla riduzione della pena.

