La sempre bellissima Naomi Campbell irradia fascino e sensualità come farebbe una stella con la luce. E da anni ed anni continua ad incantare tutti quanti.

Si trova in Italia, Naomi Campbell, che ha preso parte ad un evento importante per Bulgari. Si tratta della sua prima apparizione negli ultimi 6 mesi per la ‘Venere Nera’, che continua ad essere anche oggi che ha 50 anni una vera e propria icona di fascino e di bellezza.

Da decenni in milioni in tutto il mondo sognano la meravigliosa top model inglese. Strepitosamente bella e piena di fascino, e che si distingue anche per il suo impegno in favore di cause importanti. Dalla tutela dell’ambiente alla difesa dei diritti degli animali, senza dimenticare i più bisognosi ed in particolare i bambini. La irraggiungibile Naomi illumina con un sorriso di quelli meritevoli di essere immortalati in un dipinto, come la Gioconda.

Naomi Campbell, da sempre un esempio di bellezza

La Campbell fa parte dell’immaginario collettivo come icona di femminilità. In tante desidererebbero avere anche solo un frammento del fascino che la connota. E sapete che età riporta ormai la sua carta d’identità? Mezzo secolo di vita. Ben 50 anni, portati divinamente e che conferiscono a Naomi il sempiterno aspetto di una donna che ne dimostra tanti in meno.

Quel che è sicuro è che il suo fascino rimarrà intatto da qui all’eternità. Di donne magnifiche e stupende come lei non se ne trovano facilmente in giro. Che sogno.

