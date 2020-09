Gossip Paolo Brosio fidanzata, lei è la bellissima Ania Goledzinowska, compagna del noto giornalista piemontese. E svela un dettaglio sulla loro vita intima.

Il giornalista Paolo Brosio e la fidanzata Ania Goledzinowska si amano davvero tanto. Il loro amore è nato grazie alla Madonna, come raccontato da entrambi. E tutti e due hanno avuto la forza di ritrovare sé stessi proprio per merito della Fede. Lei è una ex modella di nazionalità polacca, presente in Italia però già dal 2008 almeno.

Ai tempi conosceva gente come Belen Rodriguez ed altre celebrità ancora molto apprezzate ai giorni d’oggi. La Goledzinowska ha 37 anni ed è di aspetto bellissimo, al punto che sembra anche più giovane. Il suo sorriso è incantevole ma la sua vita non è sempre stata tutte rose e fiori. Dal web sul conto di Ania si apprende di una infanzia difficile, fatta di momenti molto bui.

Paolo Brosio fidanzata, i due non hanno ancora consumato: il motivo