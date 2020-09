Si fuma uno Spinello poi accade la cosa più drammatica

Ragazzo fuma spinello e si addormenta nel letto schiacciando il figlio di 4 mesi, il bambino muore soffocato

Visualizza questo post su Instagram Love u my blue eyed boy 😪😪👼👼 Un post condiviso da Brooklyn 💋🙈 (@brooklynnewton) in data: 2 Apr 2020 alle ore 2:08 PDT

In Inghilterra un ragazzo, Brooklyn Newton uccide accidentalmente il figlio di 4 mesi che dormiva con lui nel letto, rotolandogli sopra. Il ragazzo è solito fare uso di canne ma questa volta è finita davvero in tragedia, al suo risveglio si è accorto che il figlio era inerme sul letto senza respirare. Alle domande sui fatti svolti, poste dalle forze dell’ordine Brooklyn risponde dicendo che aveva nutrito il bambino e lo aveva messo a dormire con la sorellina maggiore, dopodiché si è fumato l’erba e poi si è coricato a fianco a loro.

Quando si è svegliato il mattino dopo, si è accorto che il piccolo era freddo e perdeva sangue dal naso. Ha subito chiamato i soccorsi, ma il bambino non ce l’ha fatta. La polizia ha svolto successivamente delle indagini sul padre del neonato e hanno scoperto che l’uomo teneva in casa droghe e vari strumenti per consumarle.

Il bambino era morto da tempo, il padre finisce sotto accusa

Visualizza questo post su Instagram My two baby’s 💜💙brother and sister forever 💙💜💯💯😢 Un post condiviso da Brooklyn 💋🙈 (@brooklynnewton) in data: 28 Feb 2020 alle ore 11:53 PST

Dopo il ritrovamento delle droghe in casa dell’uomo, Brooklyn è stato accusato di aver ucciso suo figlio e il fatto che avesse prescrizioni mediche per il consumo di quelle sostanze non è abbastanza per scagionarlo. Un’autopsia è stata condotta sul corpicino del neonato per determinare le reali cause del decesso. La dottoressa incaricata di svolgerla si chiama Alison Armor e ha fatto una scoperta agghiacciante.

Il bambino era morto da tempo ed è stato trovato sdraiato a faccia in giù sul letto, una posizione pericolosissima per un bambino di soli 4 mesi. Purtroppo il padre caduto in un sonno profondo, nella notte si è girato ed ha travolto il bambino senza accorgersene.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Brooklyn 💋🙈 (@brooklynnewton) in data: 2 Set 2020 alle ore 6:33 PDT

Non ha potuto nemmeno piangere o urlare perché probabilmente con tutto il suo peso il padre gli ha rotto il naso. Della madre non si sa nulla su dove fosse al momento della tragedia, forse stava lavorando. In ogni caso l’uomo rimane accusato di omicidio anche se involontario.

