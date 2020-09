Soleil Stasi condivide uno scatto senza pantaloni, che bomba-FOTO

Soleil Stasi in una felpa rosa taglia large senza pantaloni, l’influencer indossa un capo che promuove la protezione della terra

Visualizza questo post su Instagram Swish bish 😈💫 @kidsofbrokenfuture Un post condiviso da sᴏʟᴇɪʟ (@soleil_stasi) in data: 17 Set 2020 alle ore 7:45 PDT

L’influencer Soleil Stasi, sexy per una giusta causa. La giovane condivide uno scatto che la ritrae con indossa solo una felpa rosa large, ma se si guarda bene il marchio della felpa ha un significato importante. Kidsofbrokenfuture è il nome del marchio della felpa che indossa Soleil, il brand si impegna a creare abiti seguendo scelte sostenibili per proteggere il pianeta. Il marchio ha 22,5 mila follower, sarebbe bello se aumentassero dato che l’iniziativa è molto valorosa. Anche Alena Seredova segue il brand e anche l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Giorgia Lucini. Scorrendo le storie del marchio si vede anche che oltre a Soleil, un’altra famosa influencer indossa i capi del brand, questa è Chiara Biasi.

Il Gossip non da tregua a Soleil o è lei che non d tregua al Gossip

Visualizza questo post su Instagram Imprint of an essence 💫 captured by @sofiasantangeloph Un post condiviso da sᴏʟᴇɪʟ (@soleil_stasi) in data: 7 Set 2020 alle ore 9:42 PDT

Qualche settimana fa la notizia che Soleil uscisse con Andrea Iannone era ovunque. Quando è uscita una foto che li vedeva insieme il gossip è impazzito. Tuttavia poco dopo la Stasi ha dichiarato che fra lei e Iannone non c’è stato nulla e accusava lui di essere interessato alla popolarità. L’influencer conclude poi il suo intervento dichiarando che per rispetto del passato non sarebbe mai stata con l’ex di quella che è stata per un breve periodo sua cognata, Belen Rodriguez.

Oggi Soleil è nuovamente al centro dell’attenzione per un’altro amore che le è stato attribuito. Infatti l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata fotografata in compagnia di Marco Zanotti, fondatore del primo Tattoo shop della Repubblica di San Marino. L’imprenditore che è stato recentemente ospite al programma di Barbara D’Urso, Pomeriggio 5 e ha rivelato che con Soleil è in corso una frequentazione sporadica. Lui racconta che quando viene a Milano si vedono per degli incontri d’amore.

Visualizza questo post su Instagram Lei è @soleil_stasi Un post condiviso da MARK (@marcozanotti_) in data: 13 Set 2020 alle ore 4:52 PDT

Infatti alla domanda di Barbara, che gli chiede se si sono baciati lui risponde con una frase poco carina nei confronti di Soleil. Zanotti dice “Ci sono andato, se mi sposto non vado li a salutarla”. Oggi sotto alla nuova foto di Soleil i suoi follower l’hanno avvisata su quanto è stato detto in diretta dall’imprenditore, e lei stessa ha condiviso le storie dello stesso inorridita.

