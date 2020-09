Clamoroso Suor Cristina, ad un passo dal cambiamento: la decisione

Suor Cristina, donna religiosa, orsolina, facente parte dell’ordine familiare della cosiddetta “Sacra Famiglia” è pronta per una nuova linfa di vita

Il ritorno in tv di Suor Cristina, il famoso esponente religioso della “Sacra Famiglia” suona come un nuovo vento di novità in arrivo. La componiana, classe ’88 ha anche una passione smisurata per la musica, del genere Soul Contemporany R&B.

Non a caso, la sua sorprendente voce da soprano ha spinto i grandi artisti musicali dell’epoca tra cui J-Ax a scommettere su di lei per un futuro colorato a festa. E’ diventata famosa grazie alla partecipazione al talent show, The Voice of Italy.

Vanta una presenza di spessore nei cast musicali, in azione per le colonne sonore del cinema Titanic. Nel 2016 incide anche una cover del brano Halleluja, in concomitanza al parere di Patric Scott.

In comunione alla sua straordinaria tonalità nelle corde vocali, Suor Cristina può decantare le gesta di ballerina modello. Le sue movenze hanno attirato l’attenzione di Milly Carlucci, che l’ha selezionata nel cast di partecipanti della 14esima edizione di Ballando Con Le Stelle.

Suor Cristina, la decisione che non ti aspetti!