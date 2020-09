Verona, esplosione in casa. Sei feriti, due grave

A Verona nella mattinata si è verificata una forte esplosione nella zona di Veronetta. Sul posto le forze dell’ordine per cercare di ricostruire l’accaduto

Gli ultimi accertamenti parlano di sei i feriti, di cui due gravi dopo la forte esplosione di questa mattina alle 8 in un alloggio Agec in via San Giovanni in Valle 9 a Veronetta. Due sono stati trasportati in ospedale a Borgo Trento, uno di loro è in gravi condizioni.

Come fa sapere L’Arena, tra i feriti abbiamo una persona con ustioni sul 70% del corpo che è stata portata d’urgenza all’ospedale Borgo Trento in codice rosso e una persona intossicata perché era a letto con una gamba fratturata. Gli altri quattro sono stati trattati sul posto e non sembrano aver riportato lesioni gravi.

🔴 #Esplosione intorno alle 8 in un appartamento in via Villa San Giovanni a #Verona. Soccorso l’unico occupante rimasto ferito, evacuato l’intero stabile di 4 piani. Non risultano crolli all’interno, operazione in corso [#18settembre 9:00] pic.twitter.com/ZcO9UhTTRU — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) September 18, 2020

Immediati sono stati i soccorsi delle forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco. Sul posto sono ancora in corso i rilievi della Polizia per cercare di comprendere cosa sia successo realmente. L’esplosione, però stando alle testimonianze di altri residenti, potrebbe essere stata provocata volontariamente da un inquilino che aveva ricevuto un ultimatum di sfratto.

