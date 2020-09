Adescava minorenni in un parco: arrestato 40enne nel bresciano

Adescava minorenni in un parco. Un uomo insospettabile è stato arrestato nel bresciano. Le accuse nei suoi confronti sono gravissime

Dovrà rispondere alle pesanti accuse di violenza sessuale e detenzione ai fini di spaccio un uomo arrestato dai carabinieri di Dello e Verolanuova.

Il cittadino di 40 anni avrebbe adescato ragazzini di un’età compresa tra i 15 e i 17 anni, offrendo loro quache grammo hashish e di marijuana da fumare in cambio di favori sessuali. L’uomo era solito avvicinare minori in difficoltà economiche promettendo loro anche vestiti e scarpe di marca che, evidentemente, non potevano permettersi.

L’indagato non ha precedenti e gode di un’occupazione lavorativa regolare. Non ci sono stati rapporti sessuali completi ma, secondo le forze dell’ordine, i ragazzini venivano ripetutamente toccati nelle loro parti intime.

Adescava minorenni in un parco, i racconti delle vittime

Gli adescamenti avvenivano nel parco pubblico di Brandico, nel Bresciano. I ragazzini coinvolti nella vicenda sarebbero 4 (tre di loro di origine straniera). Le indagini hanno fatto risalire l’inizio dei fatti a tre anni fa. Sono stati i racconti dei giovani agli psicologi e ai carabinieri che hanno consentito l’individuazione e l’arresto del molestatore.

La confessione, però, non è avvenuta spontaneamente. Nel giugno dell’anno scorso alcuni cittadini che frequentano con regolarità il parco di Brandico si sono insospettiti per aver visto il 40enne sempre in compagnia dei ragazzini e hanno sporto denuncia presso lo sportello di ascolto del Comune.

Solo in una seconda fase le forze dell’ordine hanno raggiunto i minori convincendoli a raccontare la triste vicenda che li ha visti protagonisti. Non si esclude che le vittime possano essere in numero maggiore.

