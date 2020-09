Alessia Marcuzzi bella da morire, serie di FOTO dove fa sognare

Alessia Marcuzzi condivide una serie di foto mentre è a Verissimo, appare meravigliosa in bianco

La conduttrice Alessia Marcuzzi oggi sarà ospite a Verissimo e per l’occasione ha scattato qualche foto vestita in total white, è stupenda. Alessia oggi racconterà a Silvia Toffanin un pò di curiosità sulla sua vita. Intanto la stiamo seguendo su canale 5 dove conduce la nuova edizione di Temptation Island. La Marcuzzi è una conduttrice molto amata è grintosa, amorevole e spigliata oltre che ad essere una donna stupenda. Per Alessia è la seconda volta che conduce il programma, l’anno scorso è approdata al timone dello show per la prima volta ma con l’edizione VIP che ha avuto molto successo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Melita Toniolo vestitino pazzesco mette i brividi. Che spettacolo-FOTO

Il triangolo amoroso tra la Marcuzzi, De Martino e Belen

Visualizza questo post su Instagram Un bacio per le nostre coppie…stiamo per cominciare! 🌴🔥❤️ #temptationisland Un post condiviso da 𝗔𝗹𝗲𝘀𝘀𝗶𝗮 𝗠𝗮𝗿𝗰𝘂𝘇𝘇𝗶 (@alessiamarcuzzi) in data: 16 Set 2020 alle ore 12:25 PDT

Per la Marcuzzi non è stata un’estate spensierata, già l’emergenza coronavirus ha dato di che pensare a tutti noi, ma per la conduttrice è stata un’estate al centro del gossip per la vicenda intricata con Stefano De Martino e Belen Rodriguez. In questi mesi sono uscite moltissime notizie che vedevano la Marcuzzi immischiata in una storia d’amore segreta con De Martino ai tempi dell’Isola dei famosi che hanno condotto insieme. Questa rivelazione arrivata alle orecchie della showgirl argentina ha causa immediatamente la rottura tra i due che già si erano lasciati per poi ritrovarsi un anno fa. La Marcuzzi ha sempre negato e anzi ha dichiarato di essere più che mai sposata con il suo Paolo Calabresi Marconi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Federica Panicucci, uno spettacolo in bianco. “Grandi novità” – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Pic by @fabcestari Un post condiviso da 𝗔𝗹𝗲𝘀𝘀𝗶𝗮 𝗠𝗮𝗿𝗰𝘂𝘇𝘇𝗶 (@alessiamarcuzzi) in data: 18 Set 2020 alle ore 6:21 PDT

Anche Belen in quel caso era intervenuta dicendo che fra lei ed Alessia c’è un rapporto di amicizia e che le notizie uscite erano false. Tuttavia la storia continua tutt’ora a tormentare i tre protagonisti con aggiornamenti che escono di giorno in giorno. Oggi la Marcuzzi sarà ospite a Verissimo e forse svelerà l’arcano sul quale si è vociferato tutta l’estate.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.