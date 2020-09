Anna Lou Castoldi: “Mio padre Morgan? Assolutamente genio”

Anna Lou Castoldi. La figlia di Asia Argento e del cantante Morgan parla del padre e del suo debutto su Baby 3, serie Netflix

Classe 2001, 19 anni: stessa grinta e fascino dei suoi genitori sopra le righe. Anna Lou Castoldi, figlia di Asia Argento e del cantante, ex Bluvertigo, Morgan, debutta nei panni di attrice su una serie targata dal colosso dello streaming Netflix. Stiamo parlando di Baby 3, uscita il 16 settembre con 6 episodi.

La ragazza ha dichiarato in una serie d’interviste come le sia piaciuto interpretare il ruolo di Aurora: “Mi rispecchia davvero tanto, sento di potermi identificare in lei. Il suo carattere sembra essermi stato cucito addosso, abbiamo molti punti in comune. Aurora la porterò con me per tutta la vita.”

Per descrivere se stessa invece usa poche, semplici parole. Chi è Anna Lou Castoldi? “Sono solo un essere umano. E’ l’unica certezza che ho in questo momento” – ha detto la giovane attrice.

Anna Lou Castoldi. L’ammirazione per il padre e il segretuccio con la madre