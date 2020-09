Antonella Fiordelisi ha postato un video spettacolare in cui indossa un bikini da favola: il suo seno da urlo è in bella vista.

Antonella Fiordelisi è una donna fantastica e bellissima: la nativa di Salerno, oltre ad essere una schermitrice specializzata in sciabola e spada, è anche una modella. Nel 2017 ha partecipato anche al programma ‘Temptation Island’ nel ruolo di tentatrice e a ‘Uomini e donne’ come corteggiatrice. La 22enne ha un grosso seguito sui social: il suo account vanta 1,1 milioni di follower. La ragazza, poco fa, ha postato un video da cardiopalma in cui mette in mostra le sue stratosferiche curve.

Il video da paura di Antonella Fiordelisi: che spettacolo