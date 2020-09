Bake Off Italia, c’è un nuovo amore sotto il tendone?

Bake Off Italia non sforna solo dolci, ma anche grandi accoppiate. Ai fan non è sfuggita una certa intesa tra due concorrenti.

A Bake Off Italia anche le conquiste sono dolci come le torte sfornate dai concorrenti. Molti ricorderanno la grande chimica che si era venuta a creare anni fa tra Malindi Dovito e Tony Anania, aspiranti pasticceri nonché finalisti della quinta edizione del programma. Dopo un’intera stagione passata a punzecchiarsi, tra i due concorrenti è scattato davvero l’amore e la loro atipica storia è proseguita per diversi anni. Anche questa ottava edizione di Bake Off sembra promettere bene in fatto di coppie. A rivelarlo è Benedetta Parodi, che fin dal principio ha captato un certo interesse tra due new entry del programma. Sapete già di chi stiamo parlando? Cliccate su “successivo” per scoprirlo!

Bake Off, un nuovo amore nell’aria?