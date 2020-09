Barbara Pedrotti in versione runner, c’è da restare a bocca aperta – FOTO

Barbara Pedrotti imbattibile su Instagram: in tenuta sportiva sbaraglia tutte le altre. Il top è cortissimo e il leggings attillatissimi

Barbara Pedrotti sbaraglia la concorrenza e si afferma come una delle belle di Instagram. 38 anni e una carriera come giornalista e volto televisivo di Sky, Barbara è anche un’amante dello sport, che pratica da quando era piccola.

Ed i risultati in lei si vedono eccome. Mostra un fisico perfetto, da fare invidia. Le discipline che segue sono diverse, anche se lo fa a livello amatoriale per via di alcuni problemi al ginocchio. Tornata dalle vacanze si è rimessa “al lavoro” e l’allenamento di questa settimana è stato very strong. Aveva già percorso ben 20 chilometri di corsa e in questo sabato si è ripetuta toccando un traguarda davvero importante.

Per lei non mancano però i momenti di tristezza per via della fine dell’estate. Solo qualche giorno fa ha condiviso uno scatto nostalgico in costume, come sempre in magnifica forma.

Barbara Pedrotti, fisico perfetto in top e leggings