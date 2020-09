Scatto Caterina Balivo Instagram. La conduttrice televisiva si concede un bagno a settembre inoltrato, mostrando una forma fisica davvero perfetta.

Visualizza questo post su Instagram Raggiunto il mio sirenetto preferito, festeggiamo così San Gennaro❤️ #caterinasecrets #lovefamily Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo) in data: 19 Set 2020 alle ore 3:26 PDT

Per Caterina Balivo Instagram è il modo migliore che ci sia per coltivare un rapporto diretto con i suoi tanti ammiratori. La 40enne napoletana si fa vedere in una forma fisica splendida nel giorno di San Gennaro.

Il 19 settembre Napoli si ferma per assistere al Miracolo di San Gennaro, con la liquefazione del sangue del protettore della città. Ed il clima è ideale per concedersi ancora un bagno fuori periodo. Oramai l’estate è alle spalle e gli ombrelloni sono per la grossa chiusi. Presto verrà l’autunno ed i ricordi estivi saranno presenti soltanto nella mente. Ma un c’è sempre spazio per un ultimo bagno. E comunque un dubbio sorge: magari questo scatto potrebbe fare parte delle scorse settimane.