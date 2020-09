L’estate lunga quanto particolare di Cecilia Rodriguez va avanti. Lei si fa vedere così, in una posa davvero adorabile, alla lontana da qualunque problema.

Ha trascorso tutta l’estate a girovagare per l’Italia, Cecilia Rodriguez. Concedendosi anche qualche sortita all’estero, nonostante la pandemia da Coronavirus abbia paralizzato a lungo i viaggi internazionali.

E lei ha dovuto anche dribblare le voci che insistevano su una sua presunta rottura con Ignazio Moser. In effetti ad oggi non si sa se i due stiano ancora insieme. Il gossip riferisce di una Chechu alquanto gelosa e sarebbe proprio questo ad avere causato la separazione. La loro relazione dura dal 2017. In attesa di ulteriori conferme o smentite, lei intanto si fa vedere in una posa molto bella su Instagram.

