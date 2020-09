Chiara Nasti, un venerdì sera infuocato con un vestito mini-FOTO

Per Chiara Nasti venerdì sera vuol dire abitino mini che lascia intravedere ogni forma e borsa super brillante, dove sarà andata?

Visualizza questo post su Instagram Friday night 🤑 @hotel.valadier Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove) in data: 18 Set 2020 alle ore 3:03 PDT

L’influencer Chiara Nasti, come al solito condivide un post e scatena i commenti. Questa volta indossa un abito super mini e molto sexy, però sembra un capo intimo e infatti molti se ne sono accorti. Partono subito i commenti negativi per la blogger, c’è chi dice che ha esagerato con il look, che è volgare e trash. Come sempre la Nasti non fa caso ai commenti di chi la critica e va avanti per la sua strada. D’altronde c’è anche chi la apprezza e molto visto il successo che ha sul web.

La bella blogger napoletana si trova a Roma al momento, all’hotel Valadier. Nelle storie ha anche mostrato il tragitto che ha percorso per fare da Napoli a Roma in macchina, accompagnata da una sua amica che ha guidato la sua auto.

Chiara Nasti e Niklas Dorsch si sono lasciati

Sembrava che dopo Ugo la Nasti avesse trovato un’altro amore importante, le premesse erano più che positive. I due si sono da subito dichiarati amore però ora qualcosa non va. Lui calciatore del KAA Gent e lei blogger conosciuta, insieme sembravano invincibili e ora sono separati. I due si sono incontrati in Grecia a Mykonos, erano entrambi in vacanza e non si aspettavano di incontrarsi e invece il destino ha voluto che accadesse.

Tra loro è scoppiato la passione e hanno vissuto momento molto intensi. Tuttavia la distanza è molta e forse non c’è stata la volontà di venirsi incontro. Se inizialmente l’influencer felice della sua nuova relazione condivideva scatti d’amore con il suo Niklas, ora tutte le foto sono sparite dal suo profilo e non si è più visto il calciatore.

In ogni caso la Nasti non ha parlato della fine della storia con il calciatore, non ha proprio proferito parola sull’argomento e forse non lo farà mai. Cosa sia successo tra i due non è chiaro ma se è amore si vedrà.

