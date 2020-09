Covid, proclamata zona rossa in capoluogo italiano: dove e perché

Proclamata zona rossa in quattro strutture italiane dopo che sono stati rilevati 37 casi di positività al Covid. L’ordinanza del governatore.

Il governatore della Regione Sicilia Nello Musumeci proclama zona rossa per quattro centri di accoglienza a Palermo. Le strutture fanno tutte parte della “Missione Speranza e Carità” di Biagio Conte e si trovano rispettivamente in via Decollati, via Cottolengo, via Giuseppe Garibaldi e via Archirafi. Qui, negli ultimi giorni, sarebbero stati rilevati 37 casi di positività al Covid19. Già da giorni in Sicilia si respira un clima di forte tensione, sia a causa degli alti tassi di positività che delle misure adottate dal governatore, da molti accusato di sfruttare l’emergenza Covid a fini di propaganda.

Covid, zona rossa a Palermo: le misure adottate

A seguito dell’ordinanza gli oltre 700 ospiti delle strutture sono ora in quarantena preventiva. All’interno dei centri potrà entrare ed uscire solo il personale specializzato, nonché gli operatori socio-sanitari addetti al contenimento del contagio. Membri delle forze dell’ordine sono stati disposti ai confini delle strutture per garantire il rispetto dell’ordinanza emanata da Musumeci.

Il testo completo dell’ordinanza può essere letto al seguente link.

