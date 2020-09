Pretelli Dayane Mello GF Vip 2020, c’è tutto per potere assistere alla nascita di una bella love story? Sembra proprio di si a giudicare da quanto visto ora.

La splendida modella brasiliana Dayane Mello è di casa in Italia da anni ormai. L’abbiamo vista nel cast di una delle passate edizioni di ‘Ballando con le Stelle’ e poi la 31enne sudamericana ha effettuato diverse altre comparsate in televisione.

Ora si torna a parlare di lei dopo che il bel Pier Paolo Petrelli ha mostrato qualche segno di cedimento nei suoi confronti. Tutti e due fanno parte del cast attualmente impegnato nel GF Vip 2020 cominciato appena da qualche giorno. In effetti ci sono tutti i crismi per far si che i due vadano a formare una bella coppia. Lei è single dopo che ha raccontato di avere avuto un flirt con Gianmaria Antinolfi, passato poi subito dopo ‘per le grinfie’ di Belen Rodriguez. Inoltre ha anche una figlia, avuta in passato da Stefano Sala.

Dayane Mello GF Vip 2020, Pretelli che la vuole