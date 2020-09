Diletta Leotta , “Ricominciamo” ed è bella come non mai, unica – FOTO

Diletta Leotta riprende a lavorare per Dazn. È lei stessa ad annunciarlo con uno splendido scatto su Instagram: bellissima.

Visualizza questo post su Instagram Ricominciamo ⚽️❤️ Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 19 Set 2020 alle ore 4:06 PDT

Diletta Leotta torna a collaborare con Dazn. Confermata anche per questa stagione la giornalista sportiva che fa sognare migliaia di italiani. Diletta continuerà ad essere il volto in diretta dagli stadi italiani per la conduzione dei pre e post partita delle principali competizioni della serie A.

Visualizza questo post su Instagram Homework 📚 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 11 Set 2020 alle ore 5:45 PDT

A dirlo è lei stessa sui social, con una splendida foto. La Leotta sfoggia un sorriso smagliante mentre impugna il microfono della rete televisiva Dazn. “Ricominciamo” scrive, mentre guarda verso la camera. E i fan impazziscono.

Leggi anche -> Claudia Ruggeri, mix di esplosività: curve pericolose in vista – FOTO

Diletta Leotta: dal calcio alla musica è sempre un successo