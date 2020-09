Elisabetta Canalis continua a deliziare la sua platea con scatti meravigliosi: nell’ultima foto messa in rete, la showgirl è completamente nuda in piscina.

Elisabetta Canalis è una donna bellissima: la showgirl è molto attiva sui social e ama postare foto piccanti in cui mette in mostra il suo fascino e le sue curve da capogiro. La 42enne vanta ben 2,7 milioni di follower. La nativa di Sassari, poco fa, ha lasciato tutti a bocca aperta mettendo in rete una fotografia stratosferica: Elisabetta, completamente nuda, si tuffa in piscina e fa vedere le sue splendide gambe e il suo lato B incredibile.

Il meraviglioso scatto di Elisabetta Canalis