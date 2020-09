Fabio Caressa, preoccupato del suo futuro: “C’è il rischio che…”

Il noto giornalista sportivo di Sky Sport, Fabio Caressa rischia davvero di compromettere la sua posizione nell’azienda che l’ha reso famoso

Dopo il dribbling in surplass di Benedetta Parodi, la cuoca italiana, in fase di ripresa dopo la batosta del lockdown, il marito Fabio Caressa vive un periodo di forte preoccupazione.

La cuoca italiana esce dal periodo bui dei tempi recenti e si avventura in un’altra opportunità di dimostrare a tutti di che pasta è fatta.

La testimonianza arriva direttamente dalle pagine social di Instagram, dove Benedetta lascia i fan senza fiato, rivelando il suo rinnovato stato d’animo. La protagonista, conduttrice di I menù di Benedetta e Cotto e Mangiato ha trascorso un periodo “menomato” a causa del lockdown che ha visto tutto il popolo italiano rintanarsi nelle proprie case, per evitare di contrarre la malattia da Covid-19.

Il giornalista di Sky Sport, contrariamente allo stado d’animo della moglie in netta ripresa, vive un periodo in preda ad un grosso rischio di esclusione.

Fabio Caressa e il rapporto con Sky: incredibile “svarione”

La tv satellitare dei giorni nostri, in questo periodo complicato da un punto di vista economico fa restare tutti col fiato sospeso. Compreso il noto opinionista di Sky Sport, Fabio Caressa, la cui posizione sulla comune “poltrona” degli studi sembra non essere più salda di come si potrebbe pensare.

Il futuro è un punto interrogativo anche per lui, in quanto l’azienda televisiva, nel bando sui diritti per il rinnovo del triennio calcistico potrebbe applicare dei tagli al personale. Uno scossone “bello e buono” che mette a repentaglio la posizione di tanti professionisti del mestiere.

Il rischio legato al piano triennale di riassestamento potrebbe portare ad un esubero di 800 lavoratori, compresi quelli dello staff si Sky Calcio e Sky Sport. La “colpa” sarebbe da attribuire a quelle piattaforme in “streaming”, in abbonamento come Netflix e Amazon, che starebbero facendo dei passi da gigante.

La paura dunque sarebbe quella di prendere il controllo della situazione per gli addetti di queste aziende in rampa di lancio, che andrebbero a sovvertire pronostici finora impensabili, per un’azienda come Sky che ha sempre viaggiato su ritmi impressionanti e senza rivali.

