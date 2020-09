Facebook: come scrivere in grassetto su smartphone, computer e storie

Facebook ha introdotto la possibilità di scrivere in grassetto all’interno del social network tramite smartphone, computer e nelle storie: vediamo come fare

Facebook continua sempre ad evolversi. Gli sviluppatori del social network lavorano costantemente per migliorare e inserire funzionalità a disposizione di noi utenti. Insomma la “creatura” di Mark Zuckerberg è cambiata molto nel corso degli ultimi anni. Ciò che però è sembrato restare uguale a se stesso è la formattazione dei caratteri. Su questo aspetto però, qualcosa è possibile fare. Ad esempio scrivere in grassetto su smartphone, computer e storie, funzione introdotta sin dal 2017 ma con una formattazione preimpostata. Come fare quindi per usare il grassetto?

Se ci troviamo su uno smartphone, dovremo cliccare nella barra dove leggiamo scritto “A cosa stai pensando?”. A quel punto verrete indirizzati in una pagina, in cui potrete scrivere del testo. In fondo alla schermata è posizionata un’icona raffigurante un piccolo quadrato di più colori. Cliccando su di esso potrete decidere il vostro wallpaper. Qui potrete scrivere il testo che vorrete digitare ed in automatico verrà riprodotto un messaggio in grassetto. Quando avrete concluso il vostro post, non dovrete fare altro che cliccare sul tasto Pubblica, posto in alto a destra, per mandarlo online. Questa procedura è valida per smartphone e computer in maniera indistinta.

LEGGI ANCHE —> Facebook. Perché Leonardo Di Caprio e altre star di Hollywood lo boicottano

Facebook: come scrivere in grassetto nelle storie tramite smartphone, tablet o computer