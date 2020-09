Federica Panicucci, uno spettacolo in bianco. “Grandi novità” – FOTO

Federica Panicucci. Appare su Instagram in splendida forma al rientro da vacanze da sogno e da un weekend romantico a Venezia

Di bianco vestita su Instagram, Federica Panicucci, presentatrice storica da ben 12 anni del programma Mattino Cinque, sembra aver fatto un patto con il diavolo e annuncia novità.

Ha attraversato il piccolo schermo in oltre 30 anni di carriera. Ha infatti iniziato giovanissima, conquistando e fidelizzando il pubblico grazie alla sua verve impeccabile, la sua simpatia, preparazione, professionalità e alla bellezza cristallizzata nel tempo che la contraddistingue.

Il 27 ottobre compirà 53 anni; ci ha portato in vacanza con lei durante quest’afosa estate 2020 attraverso i meravigliosi scatti pubblicati su Instagram che l’hanno colta in una forma strepitosa.

Mattino Cinque è adeso ripartito ma con un sapore dolce amaro. La stessa Panicucci si dice amareggiata ma comprensiva per l’assenza del pubblico in studio: “Mediaset rispetta scrupolosamentele norme che servono per ripartire”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Angelica Massera ha un nuovo bodyguard – FOTO

Federica Panicucci. Un nuovo progetto in cantiere

Dal 2016 Federica Panicucci è sentimentalmente legata all’imprenditore Marco Bacini. Un amore molto solido arrivato dopo la fine del matrimonio con Mario Fargetta, il dj che è stato suo compagno di vita per oltre 20 anni e dal quale ha avuto i figli Sofia e Mattia.

Lo scorso weekend la stessa presentatrice tv ha pubblicato su Instagram delle foto del weekend romantico trascorso con Marco Bacini nella città più gettonata da tutti gli innamorati: Venezia.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Marica Pellegrinelli rivuole Eros Ramazzotti, il cantante come reagisce

Visualizza questo post su Instagram Buongiorno Venezia! @marcobacini ♥️ #domenicamattina #insiemeate Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci) in data: 13 Set 2020 alle ore 2:45 PDT

Di ritorno da questa mini fuga pubblica un post in cui scrive: “Questa settimana ho lavorato tanto a un progetto al quale tengo tantissimo… Presto ve ne parlerò!”

Che si riferisca alla vita provata o a quella professionale non è dato saperlo. Rimaniamo in attesa delle attività della Panicucci che sicuramente non deluderanno le aspettative.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter