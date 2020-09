La coppia televisiva Gerry Scotti Maria De Filippi fa sognare anche quest’anno i telespettatori di ‘Tu si Que Vales’. E lui si confessa a cuore aperto.

A ‘Tu si Que Vales’ perdura il grande affiatamento tra tutti i vip coinvolti tra conduzione e giuria. Ci sono i soliti Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni ed Alessio Sakara, con il corpo di giurati composto dagli altrettanti storici Teo Mammuccari, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e la De Filippi.

LEGGI ANCHE –> Gerry Scotti, clamoroso annuncio che spiazza Mediaset

E proprio tra questi ultimi due il rapporto è di grande sintonia, davanti alle telecamere. A ‘TvMia’ ne parla lo stesso Gerry Scotti, riferendo di come ci sia una stima che intercorre da tanti anni. “Lei è molto brava a sapere trattare le vicende delle persone, facendo emozionare. Fa tutto con delicatezza ed i programmi da lei condotti mi fanno emozionare molto”, afferma Zio Gerry. Che come Nostra Signora della Televisione, Maria De Filippi, è da decenni una delle colonne portanti di Mediaset. Lui poi aggiunge che televisivamente e professionalmente sono fatti l’uno per l’altra.

LEGGI ANCHE –> Gerry Scotti | spavento davanti alle telecamere | sviene durante le riprese

Gerry Scotti Maria De Filippi, un feeling al top

Entrambi hanno condiviso altre apparizioni fianco a fianco sui canali del Biscione. Il 64enne amatissimo volto tv originario di Miradolo Terme, in provincia di Pavia, sottolinea cosa la moglie di Maurizio Costanzo ammira in lui per un aspetto in particolare. Ovvero “la mia capacità di essere nazionalpopolare, di piacere a tutti. E si diverte molto quando davanti alle telecamere faccio il cialtrone”.

LEGGI ANCHE –> Gerry Scotti, cosa faceva prima di diventare famoso

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter

di Salvatore Lavino