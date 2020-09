Grande Fratello, pesante lite nella casa: panico durante la notte VIDEO

Grande Fratello Vip, pesante lite nella casa: panico durante la notte. Si tratta di Tommaso Zorzi e Franceska Pepe: i due si sono scontrati ieri dopo la fine della puntata del reality

Tommaso Zorzi e Franceska Pepe si sono furiosamente scontrati questa notte dopo l’entrata di lei nella casa del Grande Fratello. Uno scontro acceso e inaspettato che ha lasciato i telespettatori col fiato sospeso: è accaduto così, all’improvviso, mentre Twitter era ancora sveglio per commentare il “GFVip night”. I due erano seduti a tavola e lui le stava facendo domande per conoscerla meglio, quando lei all’improvviso si è arrabbiata senza motivo con l’influencer.

Scontro tra Tommaso Zorzi e Franceska Pepe durante la prima sera del Grande Fratello

Stavano parlando della carriera di lei, lui le ha domandato così per conoscerla meglio se avesse un piano B, e lei si è arrabbiata dicendo: “Ho studiato alla Cattolica, sono laureata, hai visto? Sono anche intelligente, stanotte puoi dormire tranquillo” gli dice lei, spiazzandolo del tutto. Lui risponde: “ti stavo facendo soltanto delle domande in maniera carina per conoscerti meglio”, lei continua a rispondere male e lui decide di lasciar perdere e andare a lavare i piatti. L’influencer si è poi sfogato con i concorrenti della casa, a cui non va molto a genio questo nuovo ingresso.

In poche ore, infatti, Franceska ha già attirato “l’odio” dei suoi inquilini che dopo poco più di dieci ore già non la sopportano. Riuscirà a trovare l’affetto di qualcuno nella casa?