Grande Fratello Vip, prima crisi nella casa: “Mi manca, non ce la faccio”. Stiamo parlando di Myriam Catania, che oggi è scoppiata in lacrime pensando a suo figlio di 3 anni

Sicuramente Myriam Catania è uno dei personaggi che più incuriosisce i telespettatori di questa edizione del Grande Fratello Vip. Attrice e doppiatrice, ha prestato la sua voce a tanti personaggi a cui gli italiani sono molto legati: ad esempio, come Rory di Una Mamma per Amica. Tutti non vedono l’ora di conoscerla meglio, ha un viso dolcissimo e sembra una bravissima ragazza, peccato che oggi nella casa ha avuto un momento di sconforto per cui i telespettatori hanno davvero temuto l’abbandono, come nel caso di Flavia Vento.

Myriam Catania oggi nella casa del Grande Fratello ha pianto: “Mi manca mio figlio”

Mentre pranzavano, parlando di figli, Myriam è scoppiata in lacrime perché le manca il suo. Matilde Brandi l’ha consolata, l’è stata vicina, ha detto di godersi questa esperienza e che se vuole uscire come ha fatto la Vento, ci può stare, non è detto che sono tutti portati per fare un’esperienza come questa. Myriam ha risposto che sta cercando di affrontare questa cosa come se fosse un’occasione di lavoro e di resistere, poi si è asciugata le lacrime e ha cercato di distrarsi.

“Ho solo paura perché non posso mai restare sola” ha detto, ad un certo punto. “Perché appena mi fermo a pensare, penso a mio figlio e sto male”.