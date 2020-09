Hanno vinto Amici 2015, come sono diventati e cosa fanno adesso – Foto

Ricordate i vincitori della quattordicesima edizione di Amici? Sono stati i The Kolors, la band che si è affermata nel programma di Maria De Filippi. Sono in tre, ecco come sono oggi

Ricordate i The Kolors? Vinsero la quattordicesima edizione del programma di talenti ideato da Maria De Filippi, Amici. È la band composta dal trio Antonio “Stash” Fiordispino, Alex Fiordispino e Daniele Mona che si sono aggiudicati la vittoria nel 2015.

Fin da subito si sono fatti amare dal pubblico a casa e in studio. Anche la giuria e la critica li ha sempre apprezzati. Hanno vinto, infatti anche il premio della critica.

E alla fine del programma di Canale 5 sono diventati una band apprezzatissima con tutti i loro brani che passano nelle radio e sulle piattaforme web. Di certo i The Kolors sono stati tra i vincitori di Amici che hanno avuto maggiore successo.

Vediamo cosa fanno oggi e come sono diventati.

LEGGI ANCHE –> Ha vinto Amici 2014, com’è diventata e cosa fa adesso – Foto