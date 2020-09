Marica Pellegrinelli rivuole Eros Ramazzotti, il cantante come reagisce

Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti sono nuovamente vicini, è stata la modella a spingere per un riavvicinamento

La modella bergamasca ha avuto una storia con l’imprenditore Charley Vezza ma recentemente è finita e Marica sembra aver ritrovato l’amore per l’ex marito. I due hanno due figli insieme e sono stati insieme 9 anni. Avevano annunciato la separazione la scorsa estate. Purtroppo nonostante i tentativi insistenti dell’ex moglie, Eros non è incline a riprovarci per il momento. Dopo aver sofferto pene d’amore, ora si vuole concentrare sulla carriera.

Marica non si da per vinta, in una recente intervista ha dichiarato di amare ancora il marito e forse anche più di prima. Per la modella le relazioni sono archiviate ormai, infatti si dichiara single. Quindi è libera di riprovarci con il marito, se quest’ultimo volesse. Eros in questo periodo anche ha avuto qualche flirt ma nulla di serio, anche lui si dichiara single.

La Pellegrinelli e Ramazzotti vicini già dal lockdown

Mesi fa alcuni amici dei diretti interessati avevano annunciato che i due si erano riavvicinati ed erano felici. Durante il lockdownm nonostante fossero in case diverse si sono tenuti in contatto per i figli e pare che anche grazie all’intercessione di Aurora i due abbiano trovato una nuova intesa. Anche quando ad Eros è stato chiesto se con Roberta Morise c’era una relazione in corso, lui ha smentito in modo secco e freddo, quasi distaccato. Tanto che la conduttrice è rimasta sorpresa e ha affermato che se le cose non sono vere finiscono senza far rumore mediatico.

Dichiarazione che fa intendere bene che Eros non abbia dato importanza alla loro conoscenza o non voleva confermarla. Forse era ed è ancora legato alla moglie Marica e nonostante abbia sofferto. Forse vuole riprovarci ma con le giuste tempistiche e senza coinvolgere la stampa. Staremo a vedere.

