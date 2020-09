Melita Toniolo vestitino pazzesco mette i brividi. Che spettacolo-FOTO

Melita Toniolo a Roma in un abitino mini a fiori è spettacolare, cammina per la città come una modella

Visualizza questo post su Instagram -Roma- ph @fabio_ingrosso Un post condiviso da MELITA TONIOLO (@melitatoniolo) in data: 19 Set 2020 alle ore 1:29 PDT

La Toniolo condivide uno scatto mentre è a Roma e cammina per la città in un abitino a fiori. Nelle storie poi aggiunge che ha eseguito il tampone ed è risultato negativo. La preoccupazione sarà anche dovuta al fatto che il figlio piccolo ha ricominciato l’asilo e si sa che in questo periodo purtroppo i casi nelle scuole stanno aumentando. La showgirl condivide poi un tenerissimo video nelle storie dove va a prendere all’asilo il bimbo e lo abbraccia piangendo. Il distacco dopo tanti mesi insieme non deve essere stato facile.

Melita Toniolo e l’importante messaggio sul body shaming

Qualche settimana fa la Toniolo ha dato una lezione a tutti gli haters e a chi si preoccupa tanto dell’aspetto estetico. L’ex concorrente del Grande Fratello infatti ha pubblicato uno scatto dove si mostra in intimo e si intravede un pò di pancia, nella didascalia scrive: “Ciao haters, questa foto è solo per voi: volevo farvi sfogare ancora un pò e avvisarvi che per agosto ho coperto gli addominali con la pasta al sugo, la coca cola e qualche moscow mule. A settmbre si vedrà. A presto ciao!”. Il messaggio è divertente ma allo stesso tempo porta l’attenzione su una tematica importante e cioè quella di non prendersi troppo sul serio e sopratutto di non dare adito alle cattiverie e critiche che vengono scritte su Instagram.

Anche se uno prende qualche kilo in più perché ha mangiato non è una cosa negativa anzi vuol dire che è sano e che sta bene. Non bisogna quindi curarsi di ciò che la gente dice sull’aspetto estetico, perché la perfezione non esiste e non esisterà mai. Quindi brava Melita che diffondi messaggi positivi e incoraggi le persone ad essere se stesse!

