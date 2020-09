New York, sparatoria a Rochester. Gli ultimi aggiornamenti

Secondo le prime notizie, riportate dai media locali ci sarebbero almeno 16 persone colpite. Ancora nessuna informazione sul colpevole

Almeno 16 persone sono state coinvolte in una sparatoria a Rochester, una zona residenziale nel nord-est dello Stato di New York. Erano a una festa in giardino. Lo conferma la polizia locale, ma al momento non sono a disposizioni ulteriori dettagli. Ci sarebbero due vittime, un uomo e una donna, ma non è un bilancio definitivo. L’incidente è iniziato poco prima di mezzanotte e mezzo quando la polizia è stata chiamata per una sparatoria vicino a Goodman Street e Pennsylvania Avenue, quando sono arrivati già un centinaio di persone erano radunate fuori.

New York, gli ultimi aggiornamenti