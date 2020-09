Paolo Brosio non entra al Grande Fratello: è in ospedale

Paolo Brosio non entra nella casa del Grande Fratello Vip. Il giornalista non sta bene, si trova in ospedale per accertamenti.

Era previsto ieri, venerdì 18 settembre, l’ingresso di Paolo Brosio nella casa del Grande Fratello.

Nella seconda puntata, infatti, il resto dei concorrenti ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia. Ma all’appello mancava uno dei personaggi più attesi di questa stagione.

Contro ogni previsione, il giornalista non è entrato nella casa. Il motivo? Brosio non sta bene, si trova in ospedale per alcuni accertamenti.

Ad annunciarlo è stato proprio Alfonso Signorini. Il conduttore della trasmissione ha detto «Il nostro Paolo non è qui con noi stasera come previsto perché, l’ho sentito poche ore fa al telefono, ha avuto qualche problema di salute».

Paolo Brosio non entra nella Casa: ingresso posticipato?

Paolo Brosio, al momento, si trova in ospedale a Roma: «Sta facendo degli accertamenti, noi ovviamente speriamo che si rimetta prestissimo e gli facciamo i migliori auguri» ha aggiunto Signorini.

Ma ci sono buone notizie. L’arrivo del concorrente potrebbe essere solo posticipato. Sul suo profilo Instagram ufficiale, infatti, è stato pubblicato un post che recita: «Per alcuni accertamenti medici slitta l’ingresso di Paolo Brosio nella casa del Grande Fratello Vip previsto inizialmente per questa sera, venerdì 18 settembre 2020. Negli ultimi post ulteriori informazioni in merito».

