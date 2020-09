Paolo Brosio non entra nella casa del Grande Fratello, finisce in ospedale

Paolo Brosio non sta bene, è in ospedale quindi non entra più nella casa del Grande Fratello Vip

Alfonso Signorini ieri ha annunciato in diretta che Paolo Brosio non entrerà nella casa del Grande Fratello Vip a causa di problemi di salute ancora non definiti. Nella casa del GF Vip ieri dovevano entrare 10 nuovi concorrenti, invece ne sono entrati 9 come aveva detto Signorini. Dopo l’annuncio di Alfonso esce anche un comunicato sul profilo Instagram di Brosio: “Per alcuni accertamenti medici, slitta l’ingresso di Paolo Brosio nella Casa del Grande Fratello Vip che era previsto per questa sera.

I fan di Paolo Brosio dovranno quindi attendere per vederlo nel reality. Le condizioni di salute di Brosio al momento non si conoscono. Potrebbe aver contratto il Covid19 visto il periodo in cui ci troviamo, ma non ci sono notizie certe.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Settimana nazionale per la donazione del midollo osseo: il test a casa

La fidanzata di Paolo Brosio fa una rivelazione sul loro rapporto

Paolo Brosio è fidanzato con Ania Goledzinowska, ciò che li accomuna è che entrambi hanno ritrovato se stessi grazie alla fede. Lei era una modella polacca con un passato difficile, dominato droga e un’infanzia complicata. Dopo aver fatto un percorso spirituale la donna ha ritrovato la retta via e ora anche l’amore. Il problema è che non può vivere a pieno questo amore con Brosio. Infatti i due non possono avere rapporti intimi a causa del fatto che Paolo non è ancora ufficialmente divorziato dalla ex moglie.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>È arrivata seconda nella prima edizione di X Factor, chi è e cosa fa oggi

All’interno della casa c’è un altro concorrente che ha una forte indole religiosa, si tratta di Adua Del Vesco la bella attrice siciliana. Anche lei ha passato un periodo difficile a combattere per la vita contro un brutto male, l’anoressia. Si sarà avvicinata alla fede anche per questo motivo. Quindi Brosio se riuscirà ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip avrà una degna compagna spirituale.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.