Raffaella Fico se si apre la FOTO si resta basiti: intimo in pizzo estremo. La modella ha fatto girare la testa con l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram

Raffaella Fico ha fatto impazzire i suoi numerosi followers con l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Bellezza che toglie il fiato, Raffaella dopo il Grande Fratello non si è più fermata. Una carriera tutta in discesa per la bellissima mediterranea che ha conquistato a poco a poco il pubblico da casa e non solo. Infatti, ha avuto una storia importante con Mario Balotelli e i due ad oggi hanno una bellissima figlia. Il zio della bambina, al momento, è attualmente nella casa più spiata d’Italia.

LEGGI ANCHE –> Michelle Hunziker | la pettinatura che sconvolge Instagram | FOTO

Raffaella Fico fuori controllo, lo scatto a Villa Cora fa impazzire i suoi numerosi followers

I commenti sotto le foto di Raffaella non si sprecano, ci sono tantissimi complimenti e apprezzamenti da parte dei suoi 550mila followers. “Ti seguo dall’inizio, ricordo ancora il tuo viso dolce quando sei entrata nella casa anni fa, chi lo avrebbe detto che saresti arrivata a dove sei ora? Sono orgoglioso di tutto il successo che hai ottenuto anche se non ci conosciamo. Che bello che è vederti crescere, sia come persona, che come donna in carriera che come mamma premurosa. Sei meravigliosa”.

LEGGI ANCHE –> Antonella Clerici figlia | il post tenerissimo per Maelle e la scuola | FOTO

Per Raffaella, infatti, il reality è stato davvero un successo. Se non avesse partecipato, chissà adesso come sarebbe stata la sua vita e che cosa avrebbe fatto “da grande”.