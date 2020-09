È arrivata seconda nella prima edizione di X Factor, chi è e cosa fa oggi

Seconda classificata della prima edizione di X Factor è senza alcun dubbio una delle artiste più conosciute tra quelle uscite da un talent show: scopriamo di chi si tratta

Nel 2008 Francesco Facchinetti conduceva la finale della prima stagione di X Factor davanti al tavolo dei giudici composto da Morgan, Maia Maionchi e Simona Ventura. Proprio quest’ultima guidava la categoria degli over (dai 25 anni in su) nel quale faceva parte la seconda classificata. Non ha vinto la sua edizione, ma questo non le ha impedito di raggiungere il successo. La cantante in questione, che prima di quell’esperienza per mantenersi faceva la commessa all’Esselunga, è Giusy Ferreri.

LEGGI ANCHE -> X Factor 2020, la ragazza che ha fatto piangere Manuel Agnelli

Giusy Ferreri, da X Factor alla vetta delle classifiche

Prima di presentarsi ai provini di X Factor la cantante aveva già avuto modo di firmare un contratto discografico con la quale non riuscì pero’ a compiere il grande salto, che avvenne proprio con la sua partecipazione al talent show. Dal suo primo singolo “Non ti scordar mai di me” nasce la collaborazione con Tiziano Ferro che produrrà anche il suo primo album “Gaetana“. Il primo estratto da esso sarà “Novembre“, altro brano di grande successo.

Nel 2011 Giusy Ferreri debutta sul palco del Festival di Sanremo, dove tornerà anche nel 2014 dopo un periodo di assenza dalle scene a causa di un delicato intervento alle corde vocali alla quale si è dovuta sottoporre. L’anno successivo vede la cantante sbaragliare le classifiche, insieme alla rapper Baby K, con “Roma-Bangkok“. Il brano ha ottenuto il disco di diamante ed è uno dei più venduti dell’ultimo decennio.

LEGGI ANCHE -> X Factor 2020, concorrente commuove i giudici: il gesto di Mika

Nel 2018 approda nel programma Amici di Maria De Filippi, sedendosi al tavolo dei professori, e nello stesso anno regalerà al pubblico un altro singolo di straordinario successo, “Amore e capoeira“, insieme al duo di produttori Takagi & Ketra e Sean Kingston. Con questo brano si consolida l’artista rimasta al primo posto della classifica FIMI per il più alto numero di settimane.

È attualmente la cantante con il maggior numero di vendite tra tutti coloro che sono stati lanciati da un talent: circa 2,5 milioni tra album e singoli. Una voce unica la sua, che ad oggi nessuno potrebbe non riconoscere. Poco importa che non abbia alzato la coppa a X Factor, Giusy Ferreri la sua vincita se l’è presa fuori dal programma.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter