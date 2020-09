Settimana nazionale per la donazione del midollo osseo: il test a casa

.Settimana nazionale per la donazione del midollo osseo. Il Sistema Sanitario dà l’avvio ad una novità: si può ricevere a domicilio il kit per la tipizzazione

Una delle molteplici conseguenze che ha avuto la pandemia mondiale da Coronavirus è stata senza dubbio la registrazione considerevole di un calo di donazioni di sangue e di midollo osseo.

Non è certo venuta meno la generosità di molti volontari ma la precedente impossibilità di libera circolazione, motivi logistici, norme di sicurezza anti contagio e la giustificata paura per d’ infezione, hanno fatto si che le scorte stiano man mano diminuendo.

Dall’inizio della pandemia le donazioni di midollo osseo sono scese addirittura del 60%.

Il Ministero della salute, il Centro Nazionale Trapianti, Centro Nazionale Sangue, Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR), dalla Federazione ADMO e dalla Federazione ADOCES e l’associazione Adisco hanno quindi promosso tutti insieme Match it Now.

Settimana nazionale per la donazione del midollo osseo. Le iniziative

Cos’è Match it now? E’ un evento a livello nazionale dedicato alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche. In tale ambito verrà promossa l’iniziativa Match at home, un programma alternativo che vuole aggirare le restrizioni dovute al Coronavirus e permetterà di diventare donatori di midollo osseo direttamente dalla propria abitazione.

Chiunque desideri diventare donatore di cellule staminali emopoietiche avrà la possibilità di ricevere a casa un kit per la “tipizzazione”: analisi genetica per stabilire la compatibilità tra donatore e paziente in attesa di trapianto. Fare il test è semplicissimo; basterà prelevare un campione di saliva e successivamente consegnarlo nel punto di raccolta prescelto (molto semplice considerando che si può consegnare il kit anche nella propria farmacia di fiducia).

Il progetto è in fase di sperimentazione attualmente in 4 regioni: Piemonte, Liguria, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. Si prevede al più presto di estenderlo a tutto il territorio nazionale.

Chi può fare il test? Chiunque abbia un’età compresa tra i 18 e i 35 anni, goda di buone condizioni generali di salute e abbia un peso superiore ai 50 kg. Per ricevere il kit basta iscriversi al sito dell’Ibmdr o di Admo. Si potrà fare un colloquio online per raccogliere l’anamnesi svolto da un medico autorizzato dal centro donatori.

