Le Spice Girls, il grande ritorno di Wannabe dopo 25 anni

Le Spice Girls vogliono celebrare i loro 25 anni insieme girando il nuovo video di Wannabe. Tutte le novità della canzone

Uno dei gruppi musicali più famosi d’Inghilterra, hanno fatto scatenare il mondo intero, “If you wanna be my lover, you gotta get with my friends” cantavano a squarciagola. Sono proprio loro, Le Spice Girls, che per le nozze d’argento hanno in serbo molte sorprese. Il gruppo musicale festeggerà il traguardo il prossimo anno e sebbene inizialmente si fosse pensato di tornare nuovamente in tour, la pandemia di Coronavirus le ha costrette a rivedere i propri piani e ora hanno solo un obiettivo: il ritorno di Wannabe.

Le Spice Girls e il nuovo video di Wannabe